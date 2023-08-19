副總統賴清德近期出訪巴拉圭，過境美國紐約、舊金山等地，於18日上午返台，中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。對此，總統府發言人林聿禪表示，我國正副元首的出訪過境行之有年，不應該是中國在區域尋釁的藉口。

林聿禪指出，從中國大陸近日各種作為的跡象，這也是營造恐懼的介選手法，對於這種挑釁、造成區域不安的行徑，總統府表達嚴厲譴責。同時，對於中國大陸軍事動態，國軍與國安團隊都有完整掌握，可以確保國家安全無虞，也請國人放心。

林聿禪表示，近日包括美日韓元首峰會在內，國際社會均再三重申維持台海和平穩定的重要性，並要求北京停止挑釁行為。然而北京當局卻無視國際責任，仍藉故升高軍事威脅，破壞區域穩定，勢將更難得到國際社會的信任。

林聿禪強調，中國大陸是區域一員，對於區域的安全穩定應善盡國際義務，呼籲立即停止這類為區域帶來不安、為國際帶來麻煩的單邊行為。