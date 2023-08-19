「 2023金融服務愛心公益嘉年華」宜蘭場，會研基金會規劃《反詐大挑戰》的活潑有趣單元，推廣金融相關的反詐騙知識。（會研會提供）

「 2023金融服務愛心公益嘉年華」宜蘭場，會研基金會規劃《反詐大挑戰》的活潑有趣單元，推廣金融相關的反詐騙知識。（會研會提供）

會計研究發展基金會、內政部警政署刑事警察局、台灣金融服務業聯合總會與「鬥智俱樂部」新創團隊推出的LINE問答遊戲軟體。（會研會提供）

「 2023金融服務愛心公益嘉年華」宜蘭場，今天上午10點在宜蘭運動公園-體育館前廣場精彩登場。會研基金會規劃《反詐大挑戰》的活潑有趣單元，通過有趣好玩的問答遊戲，推廣金融相關的反詐騙知識。

會基會王怡心董事長表示，今天的宣導活動是會研基金會和刑事警察局預防科林書立科長，共同結合宜蘭刑大組長詹雪雍與團隊，一起推動「全民反詐」公益活動。大家一起在活動現場，向參加民眾宣導防詐騙知識，並且配合科技發展推動「數位平台遊戲」，以行動落實「全民反詐」。

正式活動開始前，金融監督管理委員會黃天牧主委，與金管會主要四局主管 - 銀行局莊琇媛局長、證期局張振山局長、檢查局張子浩局長、保險局施瓊華局長，以及金融總會吳當傑秘書長，－起蒞臨本會攤位，結合警界攜手共同宣導反詐騙，尤其提醒民衆預防「投資詐騙」。

會計研究發展基金會、內政部警政署刑事警察局、台灣金融服務業聯合總會與「鬥智俱樂部」新創團隊推出的LINE問答遊戲軟體，民眾不需要下載和安裝，可以直接在LINE官方帳號就開啟遊戲。遊戲連結：https://lin.ee/TnGxsEe