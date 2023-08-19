炎夏讓人只想待在冷氣房內，但不少人卻老是覺得累，食慾不振，還容易便秘。養師劉雅惠表示，炎夏容易讓人出現夏季疲勞症候群，此時疲倦不一定要喝咖啡來提神，建議多喝水、吃酸辣食物、增加蛋白質攝取等5種方式，尤其喝足夠的水既能提神，還能解決便秘困擾。

劉雅惠在其臉書粉專表示，炎夏在戶外很熱，讓人只想待在室內吹冷氣，但卻仍然會讓人疲累，不知不覺染上了夏季疲勞症候群，也就是怎麼睡也睡不飽、沒胃口吃不下、容易便秘、容易疲倦。有些人即使喝咖啡，也未必能提神，且長期攝取咖啡也容易產生依賴性。

她建議民眾可用5招趕走疲勞：

1. 喝夠水：水約占人體重量的70%，人體消化、吸收、排泄都需要水的幫助。流汗、水喝太少都會導致脫水，讓身體疲倦。此外，身體缺水也會導致排便不順、補充水分能有效解決便秘困擾。

2. 吃鹹一點：食量太少或是流太多汗，都可能讓電解質不平衡，進而容易無法排便、嘔吐等，因此可吃鹹一點來增進食慾，避免電解質不平衡引發的問題。

3. 吃酸辣口味的食物。

4. 多睡一點：夏天日照時間長，褪黑激素分泌受光線影響而減少，使人睡不著、睡得短，隔天沒精神，建議睡前2小時逐漸調暗光線，營造睡眠氛圍。

5. 多攝取蛋白質：多吃蛋白質的食物，供給能量也穩定血糖，以避免血糖起伏、造成精神無法集中、疲勞。