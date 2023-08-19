美國總統拜登政府近日祭出新措施，強化銷往中國的核電廠相關原料以及零組件管制，並稱美方將確保這些物品只會用於和平用途，而非用來擴散核武。

路透社報導，這些措施是華府和北京間緊張關係升溫的最新跡象，兩國在間諜指控、人權、中國的產業政策以及美國先進技術出口禁令等問題上衝突頻頻。

美國商務部轄下主導出口管制的工業暨安全局（BIS）目前要求出口商須取得特定許可，才能出口某些用於中國核電廠的發電機、容器和軟體。

負責核能安全的美國聯邦核子管理委員會（NRC）同樣也要求出口商取得特定許可，才能出口特殊核材料和原料，其中包括不同類型的鈾（uranium）以及一種氫的同位素氘（deuterium）。大量氘能夠在反應爐中製造出核武所需的元素「氚」（Tritium）。

美國核子管理委員會表示，拜登當局將此舉視為「促進美國國家安全利益，並強化共同防禦及安全的必要措施」。

美國一名官員指出，當局14日祭出的相關變動都是出於對中國整體政策。

美國核子管理委員會發言人表示：「此次行動並不是出於出口商或中國採取的任何行動…這是美國政府為了加強特定產品出口中國的監管措施，所做出更廣泛努力的一環。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，他對這項監管措施的細節沒有意見發表，但整體而言，「中國堅定維護國際核不擴散建制」，並履行「禁止核子擴散條約」（NPT）明定的義務。 他說，中國反對「將地緣政治利益置於禁止核子擴散的努力之上」。

劉鵬宇表示，過去很少有出口商以通用許可出口這些原料到中國，因此核子管理委員會的措施不會對大量實體或原料數量帶來影響，並稱去年僅2度以通用許可出口受管制核原料到中國。