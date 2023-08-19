日本首相岸田文雄18日在美國大衛營（Camp David）與美國總統拜登會談，兩人同意共同研發新型反彈道飛彈來攔截中國、俄羅斯與北韓正在研發的極音速武器。

日本讀賣新聞報導，這將是日美繼2017年度共同研發增程型標準3型（SM-3 Block IIA）反彈道飛彈後的第二例。

極音速武器的速度可達音速5倍（5馬赫）以上，並可以不規則軌道在低空飛行，不容易以被現有雷達捕捉，所以被認為難以攔截。日美兩國將在火箭發動機及耐熱等技術方面推動合作。

面對中國強化霸權主義行動，岸田與拜登也確認日美緊密合作因應。有關烏克蘭遭俄羅斯侵略，兩人也就與七大工業國集團（G7）成員國共同制裁俄國，及持續提供烏克蘭援助達成一致看法。

至於日本政府有意將存放在福島第一核電廠腹地內的「核處理水」排放入海，岸田在會中也對美國支持表達謝意。兩人同時對合作防止「核處理水」假情報擴散交換意見。

岸田還對美國夏威夷毛伊島野火嚴重災情表達慰問之意，也表示日本政府將提供200萬美元（約新台幣6384萬元）規模援助。