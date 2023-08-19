基隆首屆超跑嘉年華起跑 中正路齊尬車 創造港市觀光新氣象

由基隆市政府與台灣觀光旅遊聯盟總會合辦的「2023基隆超跑嘉年華」，於19日在基隆港東岸旅運中心登場。身為聯盟總會創會長的資深藝人「鳥來嬤」吳敏指出，基隆有著山海美景與知名美食小吃，透過超跑嘉年華帶進人潮，可刺激在地經濟消費。基市府交通處長王圳宏表示，為了籌辦基隆史上第一次的超跑活動，市府花了非常多心力去籌備規畫，並透過積極管制放行及燈控，讓活動不會出現大家擔心的「塞爆」問題。

▲中正路於活動開始前已完成封鎖規畫，並進行交通管制。（徐佑昇攝）

▲替代道路義一路有出現車潮，但在警方與義交管制下，截至下午1時許不至於動彈不得。（徐佑昇攝）

活動一早就可以看到中正路已淨空封鎖，警方與義交均嚴陣以待，將車流導引至義一路等替代道路。而各家車廠與相關單位紛紛將超跑們駛入基隆港的東岸旅運中心停車場，先為活動準備暖身，相當吸睛。

▲現場廠商將旗下知名品牌超跑駛入基隆港東岸旅運中心做靜態展示。（徐佑昇攝）

▲基隆市首次舉辦「超跑嘉年華」，現場由基隆市政府交通處長王圳宏（右七）、綜發處長林麗蟬（左六）以及前立委洪奇昌（右六）及資深藝人「鳥來嬤」共同出席開幕。（徐佑昇攝）

資深藝人「鳥來嬤」吳敏指出，基隆有著山海美景與知名美食小吃，透過超跑嘉年華帶進人潮，同時告訴年輕人建立正確行車觀念，透過訓練與齊全裝備減少事故傷害，開車絕不是任性在路上奔馳。而現任台灣觀光旅遊聯盟總會總會長前立委洪奇昌表示，希望基隆可以從這個活動開始，扮演台灣觀光領域產業領頭羊的角色。

▲身為台灣觀光旅遊聯盟總會創會長的資深藝人「鳥來嬤」吳敏指出，基隆有著山海美景與知名美食小吃，可以透過超跑嘉年華帶進人潮。（徐佑昇攝）

▲台灣觀光旅遊聯盟總會總會長前立委洪奇昌表示，希望基隆可以從這個活動開始，扮演觀光領域產業領頭羊的角色。（徐佑昇攝）

▲交通處長王圳宏表示，為了籌辦基隆史上第一次的超跑活動，市府花了非常多心力去籌備規畫，並透過積極管制放行及燈控，讓活動不出現「塞爆」問題，全力促進基隆觀光。（徐佑昇攝）

交通處表示，此次嘉年華活動從長榮桂冠飯店到文化中心，包含加、減速段，全長約500公尺，預計吸引近1萬人參觀，尖峰每小時約1200人同時駐留，對於基隆觀光發展注入創新及活力，同時在基隆港東岸旅運中心的樓上，和在地委託行商圈發展協會合作，設有超過20攤基隆在地特色市集攤位，無論是市民朋友， 或是遠道前來的國內外旅客，除了參觀動態及靜態的超跑展示以外， 還能到樓上市集享受在地美食，歡迎大家來基隆看超跑、吃美食。

現場民眾受訪表示，基隆能有這樣的超跑活動相當難得，可以促進在地觀光發展，而且交通又很方便。另外有民眾覺得活動很棒，因為平常跑車都是呼嘯而過，沒辦法好好欣賞，在交通堵塞方便，她在過來的路上也沒有感受很大的影響。

有許多基隆人相當擔心中正路封路的大塞車問題，民進黨市議員張顥瀚表示恐會造成基隆「交通黑暗期」，不過截至下午1時40分左右，本報初步觀察義一路雖車流大，但有警方交管，不至於到完全動彈不得的情形，不過入夜後車流將更大，將考驗市府的應對能力。

而基隆長榮桂冠酒店公關崔清華表示，本次活動有明顯刺激訂房與訂位，因為疫情解封，目前許多遊客都往國外跑，但這次活動早在半年前就有人開始詢問訂房，完訂的速度是以往的3倍以上。未來希望市府可以多辦理相關活動，尤其是針對平日和淡季也可以舉辦，這樣也能帶動基隆周邊商家的在地經濟。