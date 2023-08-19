2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」最終場19日在南寮舊漁港盛大登場。（中華國際運動休閒暨觀光推廣協會提供／陳育賢新竹傳真）

2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，現場有多項闖關活動。（中華國際運動休閒暨觀光推廣協會提供／陳育賢新竹傳真）

「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」最終場19日在南寮舊漁港盛大登場，活動結合「線上運動綠生活」及「實體活動水陸趣」，上千人同場瘋水陸闖關活動，有玩有拿，還有機會抽中美利達折疊車。

市府指出，新竹城市Super Sports水陸系列活動計畫為教育部體育署「112年運動i台灣2.0計畫」，橫跨新竹市北區、東區、香山區，辦理SUP水上活動與陸上運動以發展新竹地方特色。

今年創新加入「線上運動綠生活」，項目有健走及單車，讓民眾可以運用閒暇之餘自主運動，兩項運動各為期16周。

第1階段健走和單車參與民眾相當踴躍，在「運動i台灣，竹市i運動」粉絲專頁兩則總留言數已達1500多則，目前仍在進行中的是從8月1日起至9月9日止第2階段線上單車及健走活動，完成任務即有機會抽中總價值10萬元好禮。

「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」除了線上活動，另搭配3場規模1000人次以上的大型實體活動，今天的活動為今年實體活動最後1場，活動內容多元豐富，現場湧入上千人潮，關卡分為水上及陸上關卡，水上有立式划槳（SUP），初次體驗民眾表示SUP比想像中容易上手，港南河道又長又直很好划。

陸上有7個個關卡，結合竹松社區大學─愛竹導覽設計的海洋環境教育，用有趣的闖關的方式教育，創造人與海的友善連結，另還能體驗陸上帆船，挑戰平衡感及乘風的樂趣，再跨域結合知名自行車品牌安耐美進駐會場，其關卡內容提供自行車上專業的建議及試乘體驗。

除了闖關，還有陸上親子單車騎乘，以APP紀錄軌跡，騎乘路線從南寮舊魚港至金城湖賞鳥區折返，再上傳至「運動i台灣，竹市i運動」粉絲專頁線上健走第2階段抽獎活動貼文，1次享有線上和實體兩次抽獎機會。

主辦單位表示，此次活動參與族群設定廣泛，推展族群為新竹或外縣市的學生、家長、民眾對於新竹市湖、港、河周邊自然生態有所了解，再拓展至全台民眾來新竹市從事觀光運動，並透過參與活動增進良好的親子關係，最後藉由認識自然周邊環境特色，提升民眾對新竹市的探索興趣，並推廣地方特色。更多活動資訊，可搜尋「運動i台灣，竹市i運動」臉書粉絲專頁。