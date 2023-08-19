Youtube影片《山道猴子的一生》近日爆紅，上下2集累計超過700萬次點閱，劇中的男主角交了兩任女友，不過最後皆分手收場，這讓網友好奇詢問是否反映台女的現況，立即引發諸多人共鳴。

《山道猴子的一生》內容主描一名年輕人愛慕虛榮，沉迷成為網紅的幻想，導致迷失自我，在一場意外喪失寶貴性命，其中最讓人熱議的橋段，莫過於男主角與兩任女友的交往過程，他與第一任女友交往時，為了滿足對方的物質慾望，不顧財務狀況無止盡給予金援，直到女友移情別戀與他分手後，才發現自己原來是一台人肉ATM，至於第二任女友因為接外拍賺錢，讓他懷疑對方意圖出軌，再度走上分手一途。

山道猴子的一生（上集）。（影片／Eric Duan Youtube）

山道猴子的一生（下集）。（影片／Eric Duan Youtube）

對此，有網友在PTT以「山道母猴是真實台女現況嗎」為題發文，只見內容寫道：「山道母猴基本上什麼都不用負擔，騎塑膠車就讓公猴出錢幫忙升級，自己要賺很容易，去外拍擺姿勢就賺一大筆 ，公猴只能每天當社畜」，接著提問：「山道母猴是真實台女現況嗎」，隨即引發熱烈討論。

只見網友紛紛提出見解：「也是魯蛇台男現況」、「是啊，不然為啥引起共鳴」、「台男團結點不要整天幻想自己可以把上ig的外拍妹，就不會有這樣的趨勢了」、「新台女現在會用ig就好，誰那麼麻煩還去外面跑」、「老話一句，自己選的」。