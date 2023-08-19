連日劇烈降雨的天氣即將告一段落，不過氣象粉專提醒，台灣附近有一長條雷雨帶，容易順著西南風飄過來，「今天下午到夜晚必須多加留意」；明天起太平洋高壓西伸增強，大氣環境漸漸穩定。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，大陸華中有一個高空冷心低壓，同時在華南中低空也有一個低壓帶中心，讓西南風得以穩定的把水氣輸送到台灣周邊。

粉專解釋，由於華南沿海及台灣位於冷心低壓東南側，有較好的輻散條件及氣流上升運動，從台灣往西南延伸到大陸華南沿海及南海北部，整個區域的大氣環境非常不穩定，配合西南風水氣，使對流爆發旺盛，甚至串聯起來。

粉專表示，一條長雷雨帶就這樣掛著，整個軸帶上雷雨胞此消彼長，就在台灣不遠處，而且容易順著西南風飄過來，提醒民眾今天下午到夜晚必須多加留意。

明天開始太平洋高壓逐漸西伸增強，把低壓帶及水氣往西推離，高空冷心低壓也會緩步減弱，大氣環境漸漸穩定下來，台灣天氣會穩定許多，將以午後雷陣雨為主。