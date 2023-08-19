「館長」陳之漢。（中時資料照）

網紅「館長」陳之漢近日在直播中指控他被槍擊是民進黨所為，但他沒有證據，對此民進黨發言人張志豪稱大選律師團已完成蒐證，決定提告誹謗。館長16日回應表示，民進黨告他，他深感榮耀。館長18日再開直播指出，台灣人千萬不要忘記，民進黨以前是如何謙卑，裝的！現在告他還不夠，還要弄他的生意，用國家機器、側翼網軍弄死他，這就是當初他力挺的民進黨！

館長18日再開直播指出，當年韓國瑜沒選上總統，又被罷免，所有人都在罵韓，亂罵一通，「韓國瑜告我了嗎？國民黨告我了嗎？誰被告了？」後來他被開槍，一大堆粉絲也懷疑是國民黨叫人開槍，但完全沒有人被告，所有人都沒事。

館長怒譙民進黨，答應人民什麼？居住正義！結果呢？年輕人繳房租背房貸，民進黨騙台灣人，他哪裡講錯了？他哪裡偏激？說要司法改革，但只要民進黨的案子不查，對手的案子嚴辦到底；有黨證就住外役監，這叫司法改革？

館長不滿直言，民進黨去年地方選舉大敗，他變戰犯，現在民進黨直接告他，加上媒體整天抹黑他。告他還不夠，還要弄他的生意，用國家機器、側翼網軍弄他，這就是當初他力挺的民進黨。

館長回顧2018年高雄市長選舉，民進黨輸給韓國瑜，主席卓榮泰來找他，謙卑表示政府要跟人民溝通，現在民進黨有基本盤，完全沒在怕人民，直接告！

館長怒稱，「我當年火炮比現在還強」，直接用三字經罵民進黨，那時怎不告？現在不一樣了，有錢了、有綠能了、有底氣了、有網軍媒體了！誰理館長！

館長強調，台灣人千萬不要忘記，民進黨以前是如何謙卑，裝的！今年還要像這樣子繼續囂張？以前還會來對話，喊要溝通、解釋，現在掌握權力，一大堆人幫忙他們洗白，看一看真的是很唏噓！