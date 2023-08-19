希姆許帕托在動畫《喵的詐騙集團》和艾蜜莉亞克拉克「配對」成功。（海鵬影業提供）

以奇幻劇《權力遊戲》「龍后」打開國際知名度的英國女星艾蜜莉亞克拉克，最近獻聲為動畫電影《喵的詐騙集團》挑樑配音，飾演機智又古怪的女主角「美麗西雅」，跟隨角色走進電影奇幻世界、玩得不亦樂乎！有趣的是，艾蜜莉亞片中不僅飾演該角色，還扮演「說書人」講述鼠輩們的「聖經讀物」故事，大飆金句「如果你不在自己人生故事裡演主角，就會成為他人故事裡的配角」令鼠輩們醍醐灌頂，激發「桃子」和「危險豆豆」等年輕老鼠尋找「快樂天堂島」的目標與夢想，聲情並茂的演出獲英國【觀察家報】（Observer）豎指盛讚「充滿樂趣與活力！」

出生於倫敦的艾蜜莉亞克拉克，曾以電影《恐怖三疊紀》獲國際影媒【銀幕國際】》評為「英國明日之星」。2011年她以奇幻劇《權力遊戲第一季》「龍后」一角國際知名度大開，《權力遊戲第三季》更讓她入圍美國金衛星獎最佳女配角及艾美獎最佳女配角，並贏得「美國觀眾票選獎」最受歡迎科幻劇女星。更猛的是，《權力遊戲第七季》除讓她入圍「美國評論家選擇」最佳女配角，更讓她獲選【時代】雜誌世界最具影響力百大名人。人氣、事業扶搖直上，竄升速度十分驚人。

此次在《喵的詐騙集團》跟艾蜜莉亞克拉克配對的演員希姆許帕托，曾主演電影《靠譜歌王》、影集《東區人》，同時具有英國演員和歌手身分。在動畫中，一句「我好像愛上她了！」喜感爆表，獲權威影媒【綜藝】（Variety）盛讚「令人著迷！」。