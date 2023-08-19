對烏克蘭防空部隊來說，8月17日早晨相當重要，因為他們擊落了兩架俄羅斯最先進的卡（Ka）-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機。而其中1架顯然是靠瑞典 RBS-70肩射人攜式防空武器（MANPAD）擊落，並首次用影片加以記錄。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）19日報導，隨著烏克蘭防空裝備日益接近前線，Ka-52的效用受到質疑。烏克蘭部隊說，他們17日早晨分別在札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的羅比泰因（Robytyne）附近，還有靠近頓內茨克州（Donetsk Oblast）巴赫姆特（Bakhmut）處各擊落了1架「短吻鱷」。
而烏軍在羅比泰因擊落「短吻鱷」尤其引人注意，因為執行任務的是烏克蘭第47機械旅，他們6月發動反攻時，曾慘遭俄軍輾壓，如今總算報了一箭之仇。據第47機械旅在Telegram上說，他們用了人攜式防空武器。
由於相關影片瘋傳，有人說他們用的很可能是「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統，但軍事觀察家卻斷言，那是RBS-70。瑞典是在去年8月承諾，要提供RBS-70給烏克蘭，而今年4月已實踐諾言。
RBS-70是由瑞典紳寶集團（SAAB）所研製，是第一款擁有雷射導引系統的肩射型地對空飛彈（SAM），比使用紅外線、射頻和主動或被動雷達尋標器更好。由於這平台是在1970年代研製，因此有3個版本，但還不清楚，烏克蘭用的究竟是哪個版本。
文章來源：First Kill! Ukraine Employs ‘Iconic’ SAAB RBS-70 Laser-Guided MANPAD To Shoot Down Russian Chopper
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