AFU scored two successes on Thursday, taking out two of Russia’s “Alligator” Ka-52 helicopter gunships. In the video obtained by Kyiv Post, two other Russian helicopters approach the scene of the downed Ka-52. One of them lands and troops disembark before heading for the crashed… pic.twitter.com/wWvrf2WNWn — KyivPost (@KyivPost) August 17, 2023

對烏克蘭防空部隊來說，8月17日早晨相當重要，因為他們擊落了兩架俄羅斯最先進的卡（Ka）-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機。而其中1架顯然是靠瑞典 RBS-70肩射人攜式防空武器（MANPAD）擊落，並首次用影片加以記錄。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）19日報導，隨著烏克蘭防空裝備日益接近前線，Ka-52的效用受到質疑。烏克蘭部隊說，他們17日早晨分別在札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的羅比泰因（Robytyne）附近，還有靠近頓內茨克州（Donetsk Oblast）巴赫姆特（Bakhmut）處各擊落了1架「短吻鱷」。

而烏軍在羅比泰因擊落「短吻鱷」尤其引人注意，因為執行任務的是烏克蘭第47機械旅，他們6月發動反攻時，曾慘遭俄軍輾壓，如今總算報了一箭之仇。據第47機械旅在Telegram上說，他們用了人攜式防空武器。

由於相關影片瘋傳，有人說他們用的很可能是「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統，但軍事觀察家卻斷言，那是RBS-70。瑞典是在去年8月承諾，要提供RBS-70給烏克蘭，而今年4月已實踐諾言。

"Yesterday's downing of the Russian Ka-52 "Alligator" combat helicopter with the help of the Swedish RBS-70 MANPADS system by fighters of the 47th "Magura" brigade in the settlement of Novopokropivka, south of Robotino." pic.twitter.com/OF1pdBca1U — Misfit4Ukraine (@Misfit4Ukr68491) August 18, 2023

RBS-70是由瑞典紳寶集團（SAAB）所研製，是第一款擁有雷射導引系統的肩射型地對空飛彈（SAM），比使用紅外線、射頻和主動或被動雷達尋標器更好。由於這平台是在1970年代研製，因此有3個版本，但還不清楚，烏克蘭用的究竟是哪個版本。