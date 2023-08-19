AKIRA（左四）親臨《光開門就很忙了》擔任小幫手一職。（TVBS提供）

陳昊森（左起）、章廣辰、陳意涵、楊謹華、林心如、郭雪芙為《光開門就很忙了》精心舉辦狗狗派對。（TVBS提供）

AKIRA（前）大方秀舞技，還帶大家一起跳。（TVBS提供）

AKIRA與毛小孩相處悠然自得。（TVBS提供）

國民姐夫AKIRA抽空至TVBS《光開門就很忙了》擔任小幫手，共進晚餐時，與民宿店長林心如、AKIRA大聊父母經，當他秀出兒子照片，林心如立刻笑說：「我女兒不介意姐弟戀。」陳意涵貼心提醒「爸爸會介意啦」，林心如還自我調侃：「她爸爸自己都姐弟戀，介意什麼！」十分幽默。

《光開門就很忙了》明（20日）將播出第9集，民宿成員林心如、楊謹華、陳意涵、郭雪芙、章廣辰與陳昊森，精心準備舉辦狗狗派對，因餐飲總監周興哲告假，店長林心如特別邀請AKIRA擔任小幫手。AKIRA與毛小孩們相處十分悠然自得，他分享曾養過一隻法國鬥牛犬，後來因為工作忙碌，託付給朋友，「不過狗狗已經過世，現場與狗狗們互動，讓我想起過去相處的歡樂時光。」

AKIRA光臨民宿，對任何挑戰都來者不拒，即使忙碌一整天，仍笑容滿面，品嚐青草茶時，無預警被苦到滿臉皺一起。楊謹華則許願想看AKIRA跳舞，他大方秀了一段舞蹈，甚至即興想出可以全體一起跳的舞步，民宿氣氛瞬間嗨爆。