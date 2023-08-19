印度外交部宣布，總理莫迪將出席金磚國家（BRICS）峰會。在印度，戰略圈人士正密切關注印中邊界對峙會否緩解，以及印中領導人是否會舉行雙邊會議，作為判斷印中關係未來走向的指標。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，將於22至24日在南非首都約翰尼斯堡舉辦峰會。印度外交部稱，莫迪（Narendra Modi）應南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）之邀，將出席峰會。

這將是金磚國家自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發以來，首次舉辦的實體峰會，與會領導人將檢視先前倡議的進展，並討論未來的重點合作項目。

除了出席峰會之外，莫迪也將參加「金磚國家+對話」（BRICS Plus Dialogue），與南方世界及發展中國家的領袖討論發展計畫。

印度外交部說，莫迪在約翰尼斯堡的期間，也將與一些國家的領導人舉行雙邊會議，但未透露這些國家名單。

中國外交部昨天也宣布，國家主席習近平將出席金磚國家峰會。印中關係因2020年邊界衝突及之後的軍事對峙而陷入緊繃，莫迪與習近平屆時碰面的氣氛，以及兩人是否會舉行雙邊會談，是印度戰略圈的觀察重點。

跡象顯示，印中兩國似乎正在嘗試降低對立，為領導 人碰面營造正面氣氛。

印中於13日至14日就邊界對峙舉行第19輪軍長級會議，根據會後的聯合新聞稿，雙方的討論「正面、具建設性及深入」，且以「開放性和前瞻性」方式交換了意見。

此外，印度海岸巡防隊17日宣布，在阿拉伯海上一艘研究船載回一名患病的中國籍船員。

觀察人士認為，印度希望緩解與中國之間的邊界對峙問題，而中國則希望在金磚國家峰會上展現團結，凝聚發展中國家的力量，與美國及西方陣營抗衡。

另一方面，伊朗近來積極游說金磚國家加快納入新成員的腳步，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨晚也跟莫迪通話，討論金磚國家集團擴大事宜。

金磚國家峰會結束後，莫迪將於25日赴希臘進行官方訪問。印度外交部稱，這是印度總理40年來首次訪問希臘。

印度與希臘的雙邊關係近年來逐漸升溫，特別是在海上運輸、國防、貿易、投資以及民間交流等方面，莫迪屆時將與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）談如何進一步加強合作。