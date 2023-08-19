有些星座談戀愛時，比較崇尚自由，總是給人渣男、渣女的感覺。《搜狐網》近日分享3個愛情裡最不負責任的星座，並非他們人品差，而是太愛自由，喜歡一個人的生活，導致忽略另一半的感受，感情容易走到盡頭。

▎水瓶座

水瓶座天生思考比較跳躍，但做事很有責任感，不過面對愛情，有著自己的原則，不希望虧欠彼此，因此與另一半相處時，包容心比較不大，而且非常崇尚自由，若被另一半束縛，就會想逃避，抓越緊就跑越快。

▎射手座

射手座個性放蕩不羈，談戀愛時不會把精力全放在伴侶身上，因此常被認為是渣男渣女，不過他們並非人品差，而是太喜歡自由，不希望被人綁住，比較享受一個人的生活，導致另一半覺得被忽視。

▎牡羊座

牡羊座性格果斷，從來不會猶豫，面對感情更不可能藕斷絲連，一旦沒了感覺就想分手，不希望浪費彼此的時間，因此給人冷酷的印象，其實他們個性並不差，也從不傷害別人，只是做事過於理性，心思較細膩的人容易受傷。