日本當代藝術家矢延憲司首次來台展出，帶來被譽為大阪三寶之一的個人代表作「SHIPʼS CAT」系列，19日起在屏東車城海口港看海美術館登場。（謝佳潾攝）

日本當代藝術家矢延憲司首次來台展出，帶來被譽為大阪三寶之一的個人代表作「SHIPʼS CAT」系列，19日起在屏東車城海口港看海美術館登場。（謝佳潾攝）

日本當代藝術家矢延憲司首次來台展出，帶來被譽為大阪三寶之一的個人代表作「SHIPʼS CAT」系列，19日起在屏東車城海口港看海美術館登場，展期至11月19日，共展出12件雕塑品、35幅藝術家手稿及畫作，當中巨型雕塑「SHIPʼS CAT （Ultra Muse）」，以鏡面不銹鋼覆蓋全身，高達3.7公尺全身發出金屬光芒，初次亮相驚豔眾人，縣長周春米樂道，大家不用出國就能欣賞到國際藝術大師作品，搭配恆春半島美景，看到賺到。

屏縣府指出，此次展覽是日本鬼才藝術家矢延憲司在台灣的首展，他十分重視，縣府在今年初提出邀請後，他在4月飛來勘察看海美術館的場地，發現看海美術館位在漁港邊，與「船貓」的創作理念相符，因為船貓就是船舶上的貓，保護船貨免於老鼠的侵害，也陪伴水手渡過海上漫長寂寞的日子，於是點頭同意，並提早於展覽前1周抵台布展。

縣府表示，為了此次展覽，矢延憲司特別創作3個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，其中在屏東首次亮相的巨型雕塑「SHIPʼS CAT（Ultra Muse）」，以鏡面不銹鋼覆蓋全身，高達3.7公尺全身發出金屬光芒，這也是失延憲司首次嚐試金屬素材創作。

矢延憲司表示，透過金屬能夠鮮明地反映出周圍風景，除彰顯地方風景之美外，更深層的意義是，希望大家不論來屏東幾次都想再來，而作品的回頭姿勢，象徵如果回顧地方和傳統，福氣將會降臨，也含有「報恩」的意義，此外，3件新作品的創作時間都在全球疫情趨緩後，因此還蘊含祈福、和平的意思。

周春米表示，很感謝矢延憲司把第一次給了屏東，為台灣觀眾帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗，更謝謝矢延憲司的慧眼肯定，海口港從一個落寞漁港到轉身為「落山風之吹風看海地」，閒置的候船室變成「看海美術館」，大膽帶入藝術，從落山風藝術季到年度藝文特展，已經成為南台灣一個重要的藝術旅遊品牌。