FIBA世界盃2023新北熱身賽今(19)日下午在新莊體育館開打，新北市長侯友宜、立陶宛籃球協會秘書長巴拉邱納斯(Mindaugas Balčiūnas)及台灣運彩x T1聯盟會長錢薇娟共同出席開幕戰；侯友宜致詞時也特別感謝立陶宛大力促成此次賽事，讓台灣的球迷可以一睹NBA等級賽事。

侯友宜致詞時表示，感謝立陶宛籃球協會與T1聯盟，攜手新北市一起促成這次暖身系列賽，讓球迷朋友們不用飛出國，就可以在新莊體育館看到NBA球星，一起感受世界盃層級的高張力比賽。侯市長特別提到，上次有NBA等級規模的國際賽已是10年前，所以請球迷朋友們一定要用力大聲地為各自支持的球員吶喊，讓來自歐洲的國家隊對臺灣球迷的熱情印象深刻！

侯友宜也對立陶宛大力促成此次賽事表達謝意，使波多黎各、拉脫維亞以及立陶宛三隊的熱身賽選擇在新北市新莊舉行，讓台灣的球迷可以看到這麼棒的賽事。

巴拉邱納斯表示，很高興透過此次來台舉行熱身賽的機會開啟國際間的籃球運動交流，特別感謝侯友宜促成這次熱身賽的合作，而立陶宛國家隊成員提前來台備戰之餘，也藉此次難得的機會與T1本土球星一起攜手做公益，共同啟動「T1 Wish」活動，透過與孩童的教學互動，讓孩童可以學習頂尖球星的拚勁，散播希望的種子，更為此次來臺備戰的行程增添另一波光彩。

新北市體育處表示，新北市籃球運動勃發展，除對國際賽的支持，更落實人才4級培育機制，致力基層運動培養，一路到職業運動發展，T1聯盟、P＋聯盟及SBL同時提供學生球員轉戰職業的機會，而新北市更是用實際行動，以「新北中信特攻隊」及「新北國王隊」支持籃球職業運動發展，另外還有棒球、射箭、女壘、排球及足球等新北職業運動隊，展現對職業運動隊的支持。

今年世界盃共有32支參賽勁旅分成8組出賽，熱身賽邀請到D組的立陶宛、B組的波多黎各與H組的拉脫維亞，將在19、20及22日於新莊體育館進行3場賽事，假日下午2點開打、平日晚間7點開戰。

此外，侯友宜甫抵達新莊體育館時，也獲新莊警方邀請，在入口處化身「新莊警反詐騙大使」，與大頭警察娃娃擊掌又呼口號，共同宣導反詐騙；新莊警分局長周振安表示，新莊分局今年截至目前，已攔阻詐騙金額達新台幣6000萬元，詐騙集團手法不斷推陳出新，唯有透過不斷宣導，才能有效遏止詐騙的發生。