馬林魚奇松敲出全隊第5轟。（馬林魚臉書）

近期11連勝的洛杉磯道奇19日在主場踢到鐵板，客隊馬林魚轟出5發全壘打，以11比3大勝。道奇投手岡索林（Tony Gonsolin）生涯71次先發登板，最多單場只被敲兩轟，此戰一口氣挨了馬林魚5轟。總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他今天的快速球缺乏生命力。對手取得球數領先，當他必須要投進去的時候，他們就打個正著。」

馬林魚「太陽能」索勒（Jorge Soler）轟出首打席全壘打，道奇貝茲（Mookie Betts）當然不甘示弱，首局下回敬首打席全壘打，貝茲單季11發首打席全壘打改寫了道奇隊史紀錄。

第3局馬林魚打出大局，索勒當頭又是陽春炮，「漢堡王」柏格（Jake Burger）後面追加3分彈。岡索林辛苦弄到兩出局，遭到史托林斯（Jacob Stallings）兩分彈收尾，單局打下6分。這幾人的力量都很恐怖，每一轟都達到400呎以上。

馬林魚奇松（Jazz Chisholm Jr.）第4局打了右外野高射炮，這是剛好飛越圍牆的3分彈。岡索林灰頭土臉退場，3.1局挨5轟失10分，只能一個「慘」字形容。魚軍投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）其實也挨了3轟，運氣好全是陽春炮，6局失3分奪下勝投。

儘管11連勝告終，道奇這一波贏得夠爽，在國聯西區遠遠甩開第2名的巨人達到10.5場勝差。道奇明星賽前還被響尾蛇趕上，現在響尾蛇也落後道奇13場勝差了。