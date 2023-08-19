大陸商務部新聞發言人近日公布，將依對台貿易壁壘的調查進度，未來依相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，引發熱烈討論。對此，Youtube頻道《野電視94強》發起網路民調，一窺國人看法，結果竟有89%民眾支持「這選項」。

Youtube頻道《野電視94強》今（19）日發起網路投票，截至下午3點，已有超過12000人參與。針對「大陸宣布中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，你怎麼看？」題目，有89%網友認為「我擔憂民進黨執政會讓台灣經濟越來越差！」、剩下11%民眾則稱「不用擔心，有民進黨一切搞定」。

對於中國大陸恐將斷ECFA協議，網友紛紛留言怒轟，「占人家便宜那麼久 ，現在只是公平而已！」、「成事不足，敗事有餘」、「民進黨說的糖衣毒藥嘛，我就看物價還要漲幾倍」、「大家想再一次嘗試痛苦的日子嗎？」、「政客越來越有錢，百姓越過越沒未來」、「又要拿又要罵，別人又不是白痴」、「夕鶴！大家一起夕！」。

不過也有人力挺綠營，稱「英女皇走抗中路線就想好了，没在怕的！這是必然的！」、「既然要抗中，那就有骨氣一點，連雙邊貿易也斷吧！」、「現在台灣的經濟總額比馬英九時期成長了一倍以上！國際也都看好台灣會再有亮眼的成長！」