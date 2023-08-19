桃園市警察局龍潭分局19日辦理羽球雙打賽結合預防犯罪宣導活動，吸引13至18歲青少年選手及其家長約100多人共同參與。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市警察局龍潭分局在暑假尾聲齊聚青少年羽球好手們，結合「反毒」、「防制幫派」、「反詐欺」、「防制性私密影像、性剝削被害」及「強化網路安全觀念」等宣導主題，今日下午在龍潭名人堂花園大飯店高規格打造的五星級國際級羽球館辦理熱血雙打羽球賽。

龍潭警方表示，這次比賽吸引13至18歲青少年選手及其家長約100多人共同參與，希望以「寓教於樂」方式，藉由特殊賽制強化青少年臨場應變能力、專注力及團隊合作，以適應未來發展，並在面對不法誘惑時能冷靜、沉著、不迷惘。

龍潭分局長張鶴瓊呼籲，網路世代青少年常於日常交際活動時，不小心誤觸法網或成為被害人，尤其近年「毒品」、「性隱私」及「詐欺」相關案件層出不窮，對身心造成之危害更是嚴重。

張鶴瓊說，為導正部分青少年偏差行為，警方將持續規劃、推動有關促進青少年身心健康及犯罪預防宣導之相關活動。另利用這次活動，對在場的家長及青少年宣導有關犯罪預防知識，讓青少年盡情揮灑青春汗水， 以建立良好健康的成長觀念。

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