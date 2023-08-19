相傳農曆7月鬼門開，各界祭拜「好兄弟」求平安、順利，知名命理師楊登嵙今天提醒時髦年輕人，祭拜時穿著要端莊，勿赤身、露背；顏色要鮮豔明亮，勿穿深、暗或黑色，以免招來陰晦之氣。民俗專家廖大乙則表示，不要拜「香蕉、李子、梨子」，恐「招你來」；祭拜時要說明「有來有分、沒來沒分，不可亂紛紛」，免得「好兄弟」賴著不走。

廖大乙表示，農曆7月期間，最大的忌諱就是不要說「鬼」字，包括罵人酒「鬼」、死「鬼」，祭拜無主孤魂要稱「好兄弟」、「好姐妹」；晚間除非有重要的事，農曆7月剛結束時也不要到處亂跑，因為總有「逾假不歸」者，這就是城隍爺夜巡的原因。

廖大乙提醒民眾祭拜「好兄弟」時，一定口唸：「有來有分、沒來沒分，不可亂紛紛」，免得「好兄弟」呼朋引伴，且吃飽請離，不能賴著不走。此外，供品不能有「香蕉、李子、梨子」，以免有諧音「招你來」的問題。

楊登嵙表示，傳統民間在農曆7月除祭拜「好兄弟」，祈求平安；7月15日中元節是「三元大帝」其中的「地官」誕辰，拜地官大帝免除因果業障，此外，還有祭拜祖先及地基主等習俗，蘊藏著慎終追遠的情懷。

楊登嵙並提出，祭拜「好兄弟」注意事項及禁忌如下：

1.宜午後祭拜：由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，宜從下午1時到5時之間祭拜。

2.宜在戶外拜：以免「好兄弟」進到家裡及公司行號，要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

3.每道供品插柱香：引導好兄弟前來享用。

4.整箱供品要拆開來：以免被整箱抱走或搶成一團。

5.放盆清水毛巾：讓「好兄弟」洗臉擦嘴。

6.沖煞要迴避：以免被好兄弟的磁場所干擾。

7.服裝要端莊：勿著內衣褲祭拜或赤身露背，衣服盡量鮮豔明亮，保持整潔，勿穿深、暗或是黑色，以免招來陰晦之氣。

8.不可燃鞭炮：以免嚇跑孤魂。

9.不可說姓名：祭拜「好兄弟」千萬不能說自己姓名及住址，避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

10.不可亂說話：以尊敬鬼神的心祭拜，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

11.不可搶供品：普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，讓「好兄弟」搶食，在供品還沒落地前，切勿搶拿，否則就是跟「好兄弟」搶食。