一名女網友分享，舅舅是家中唯一的男丁，如今住在台北市蛋黃區，聽說賺了很多錢，但卻很少回家看阿公，最近突然帶著要當主治醫師的女兒與準女婿回家，目的竟是想逼95歲的阿公將定存解掉，領出500萬的現金，讓他們可以買3000萬的房子蓋診所，讓原PO看了超生氣，也引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard分享，她的阿公已經95歲，但因為每天都很認真運動、均衡飲食，因此身體一直很健康。而舅舅是家裡唯一的男丁，阿公阿嬤都很疼他，現在賺了很多錢，住在台北市蛋黃區裡，而舅舅的女兒念醫學系畢業，說是當上主治醫師之後就要結婚，最近把對象帶回來給阿公看，竟是為了討錢買3000萬的房子開診所。

女網友表示，舅舅和那位醫師親戚平常都不會回家看阿公，連掃墓這種日子都不願意載阿公去，如今回來竟然是要跟阿公討錢，而且房子都還沒買，就開始逼迫阿公去銀行解定存，趕快把裡面的500萬拿出來。對此，阿公受了很大的刺激，躺在床上消沉了很長一段時間，什麼事都不想做，每天瘋狂嘆氣，最後更是一個人搭計程車去了銀行。

女網友不滿地說，舅舅一家人的行為真的很可惡，之前阿公已經給了舅舅很多房子和錢，加上舅舅本身經濟條件也不差，這次卻還這樣厚臉皮回來討錢，而且那500萬的定存幾乎是阿公僅存的積蓄了。

貼文引起網友討論，「什麼道德根本沒有。只能說請阿公先立好遺囑，把財產分配好」、「阿公疼兒子，那是他內孫又醫學系，這不是醫生道德的問題，是個人的問題」。