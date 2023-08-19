桃園市大溪區永昌路與南興路一段今日中午發生轎車翻覆事故，70歲孫姓男子疑因不熟路況而自撞護欄，整輛車側翻，駕駛經檢測酒測值為0，所幸無人受傷。
大溪警方指出，今日中午11時許，孫男駕駛自小客車行經大溪區永昌路與南興路一段口，靠近國道3號出口匝道往桃園方向時，疑似因路況不熟或分心而自己擦撞護欄。
孫男駕駛的紅色小客車撞上護欄後，整輛車側翻，所幸駕駛未受傷，經員警檢測酒測值為0。警方呼籲，駕駛車輛應集中精神，隨時注意周邊車況，避免發生交通事故。
桃園市大溪區永昌路與南興路一段今日中午發生轎車翻覆事故，70歲孫姓男子疑因不熟路況而自撞護欄，整輛車側翻，駕駛經檢測酒測值為0，所幸無人受傷。
大溪警方指出，今日中午11時許，孫男駕駛自小客車行經大溪區永昌路與南興路一段口，靠近國道3號出口匝道往桃園方向時，疑似因路況不熟或分心而自己擦撞護欄。
孫男駕駛的紅色小客車撞上護欄後，整輛車側翻，所幸駕駛未受傷，經員警檢測酒測值為0。警方呼籲，駕駛車輛應集中精神，隨時注意周邊車況，避免發生交通事故。
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