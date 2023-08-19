以《怪奇物語》中比利一角打開知名度的澳洲男星戴克蒙哥馬利無端被捲入網戀詐騙。據悉，一名美國單親媽媽米凱拉宣稱在網路上與他相愛，2人花了一年的時間在網路上聯絡，雖然完全沒有講過電話或視訊，但米凱拉深信不疑，最後被詐騙約30萬台幣。

米凱拉求助專門在抓網路釣魚的YouTube頻道Catfished，這才揭露整個網戀詐騙事件。米凱拉在臉書社團上認識這名「假」戴克蒙哥馬利，2人隨之開始了一年的網戀之旅，雖說米凱拉沒跟對方講過電話、視訊，但仍聽信了對方的甜言蜜語。根據外媒報導，這名詐騙者甚至還會假裝是在片場，並透露跟《怪奇物語》有關的內部消息來哄騙米凱拉。

詐騙者不但稱米凱拉為「女神」，更告訴她：「我的錢都被我的控制狂女友霸佔了，我需要妳幫忙。」米凱拉遂開始提供資金協助。在這期間，米凱拉沒有發現異狀。更可怕的是，詐騙者要米凱拉離開老公，他竟提出要求「老公跟我選一個」，而米凱拉竟真的跟老公提分手。

米凱拉沒有透露為何會突然覺得事情有異，但她也懇求大家不要批評受害者，畢竟「愛情使人瘋狂，做出不理智的事情。」她希望藉由她的案例，可以避免更多人受害。