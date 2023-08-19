遊客19日上午8時許到南投縣慈恩塔塔頂陽台眺望日月潭 ，未料才剛爬樓梯抵達頂樓，立刻被眼前這一幕嚇傻，竟有男子倒臥在現場氣絕身亡，加上現在正逢鬼月，嚇得連忙下樓報案；警方獲報到場，現場未發現打鬥痕跡，也沒有留下遺書，家屬到場強調已斷絕聯繫多年不清楚，將報驗調查死因。
據了解，該男子年已64歲，疑似與家人失和離家多年，早已斷絕聯繫，獨自租屋居住在舖裡鎮，他18日騎乘機車到日月潭慈恩塔附近徘徊，19日上午8時許被遊客發現陳屍慈恩塔頂樓樓梯旁。
警方獲報到場，發現現場沒有打鬥痕跡，也沒有留下遺書，循線找到死者機車，仍找不到遺書，聯絡家屬釐清死因。
家屬接獲通知到場指認，強調男子離家多年，早已與家人斷絕聯繫，不清楚其狀況，對其死因沒有異意。警方將報驗調查死因。
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