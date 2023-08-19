日前卡努颱風造成南投縣嚴重災情，不僅行政院長陳建仁暗批南投縣政府未超前部署，內政部長林右昌也稱南投縣長許淑華為轉移救災不力惡意攻擊中央，引發雙方互槓。有評論認為，這不僅對民進黨總統參選人賴清德的選情產生負面影響，也不排除綠營派系刻意拖累賴清德。

卡努颱風帶來豪雨重創南投，陳建仁勘災時，暗酸許淑華沒有超前部署，引發爭議。林右昌也批南投縣政府一問三不知後，更爆料仁愛鄉4日下大雨時，，應變中心只剩科長，許淑華還在餐廳跑攤。南投縣政府則反擊稱南投風災不該是選舉議題，嗆中央「不要再無的放矢」。

然而，面對外界輿論嘩然，民進黨並未試圖止血，反而是行政院副院長鄭文燦、林右昌以及新北市議員卓冠廷等人都加入戰局痛批南投縣府。據《中評社》今（19）日評論指出，地方政壇對於民進黨傾全黨之力猛攻南投縣政府感到驚訝，因此舉不符合比例原則，且會導致選民反感，並未對賴清德選情有加分。

該評論認為，出聲批南投縣的官員派系全是親蔡英文的人馬，鄭文燦雖與賴清德同屬新潮流，但與蔡英文親近，而林右昌、卓冠廷則屬正國會要角，與新系有競爭情節，因此也不能排除此舉是刻意拖累賴清德的可能性。