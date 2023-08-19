兩岸電影展之台灣電影展日前於四川雅安盛大揭幕。（兩岸電影展提供）

兩岸電影展上個月在台北圓滿落幕，緊接著兩岸電影展之台灣電影展日前於四川雅安盛大揭幕，這次帶來的6部台灣電影《本日公休》、《一家子兒咕咕叫》、《哈勇家》、《童話‧世界》、《你在我心上》、《詐團圓》，目前票房也都逼近9成，甚至還有影迷呼籲加場，大陸主辦單位甚至一度想更換更大的影廳來放映，讓兩岸電影交流委員會主委朱延平感動直說，今年不管是台北或雅安，都可以說是創下歷屆最好成績，他相信李行導演在天上一定感到十分的欣慰。

傅孟柏、方志友、「小薰」黃瀞怡、游安順、謝瓊煖、張庭瑚等台灣影人們一現身，尖叫聲此起彼落。還有好久不見的台灣70年代文藝片女神、香港警匪動作片永遠的霸王花胡慧中更是特邀出席開幕式，讓朱延平開心表示：「我們大概有3、40年沒見面了！當年她也是我電影中的女主角啊！」胡慧中也笑說：「即便有歲月，但我們都還是有情懷。」許久未露面的她也親切地跟台灣主創們一一問候，直呼台灣電影有這麼優秀的新生代，真是太好了。

除此之外，還有大陸知名導演包括尹力、喬梁等都專程前來與台灣影人交流，而以《延禧攻略》袁春望角色而為台灣所熟知的王茂蕾，也隨同正在成都合作網劇《暗戀者的救贖》的台灣導演林育賢一起來站台，王茂蕾表示自己很喜歡看台灣電影，能有這個機會跟林育賢導演一起出席非常開心，也希望有機會可以跟台灣影人多合作。

而台灣電影的映後見面會，更是宛如簽名會一般，每場一結束，影迷紛紛拿著電影票希望獲得演員的簽名，熱情程度讓大家直呼好意外，像是《本日公休》放映完，有觀眾高聲大喊好看，傅孟柏還聽到現場有觀眾是專程從成都搭車來雅安看他的電影，而現場影迷也一直圍繞著方志友，分享自己很喜歡她演出的的電視劇《我的寶貝四千金》，這樣的熱情支持都讓他們感到很溫馨。

而張庭瑚也有同感，他笑說以為沒有太多觀眾會知道《你在我心上》，沒想到還有粉絲遠從廣州來參加，讓他又驚訝又開心，本來還擔心大家不懂電影中的台語會有影響，沒想到反應熱烈，讓他安心不少，希望望自己的電影能有機會在大陸商映，讓更多人看到；小薰黃瀞怡更是訝異在開幕紅毯上，有自己的鐵粉激動的說：「我終於看到妳了！」而這個粉絲是特地搭飛機來雅安看影展，還帶了一本收集她照片的相簿，讓她倍感窩心。

游安順更是有粉絲拿來他以前演出侯導電影的電影出版品請他簽名，片子多到讓他驚呼也太齊全；而謝瓊煖更是貼心的穿著電影《詐團圓》的T恤，要送給現場的觀眾，最後由一位女影迷搶答獲得，她很興奮的上台直說「是我老公好喜歡妳演的戲」，逗笑全場觀眾。而《童話‧世界》的金獎剪輯雷震卿更像是舉辦了一場大師講堂，還有現場觀眾直說想來台灣上雷老師的剪輯課，而且映後見面會的很多影迷都提出很細節又深入的反饋，都讓台灣影人收穫滿滿。

來到熊貓的故鄉雅安，大陸主辦單位更是貼心安排了熊貓基地的參訪行程，原本預定當天要先離開的方志友，更是趕在返台前一刻也要跟大家一起來看可愛熊貓，謝瓊煖更是被熊貓的魅力圈粉，她笑說看到他們可愛的模樣，周車勞頓的辛苦全都得到了療癒。除了熊貓外，大家也趁這機會領略到雅安的人文風情，小薰就印象很深刻，看到當地少數民族的演出跟自己泰雅族的舞蹈很像很親切，忍不住就現場跟著跳了起來。傅孟柏就笑說晚上大家都會在活動結束之後，一起到飯店樓下的河畔，吹著晚風聊聊天，這樣的感覺很魔幻也很放鬆，每次都像是充滿了電，可以動力滿滿再出發。