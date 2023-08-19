基隆市在18日中午左右，傳出吳姓潛水教練因為了避免當時在學習潛水的學員遭經過的漁船撞擊，當下急忙將女學員壓入水中，卻讓自己「頭下腳上」，導致左腳踝以下被漁船螺旋槳當場切斷，消防人員先將吳姓教練警急送醫後，之後斷肢尋獲立刻也送去醫院，經漏夜手術已順利接回，目前吳男生命徵象穩定，已轉加護病房觀察。

據了解，事發當下41歲吳姓教練本來在指導35歲的陳姓女學員潛水，但疑似沒注意到退潮與暗流，被浪帶到不應潛水的長潭里航道上，吳姓教練當下發現有漁船經過恐傷及陳女，急忙將陳女身體壓下，卻導致自己遭航行中的漁船螺旋槳切斷左小腿。

事發當下消防人員趕緊先將吳男送醫，而也發現腳踝以下腳掌已被截斷不知所蹤，相關人員趕緊在附近海域持續搜尋，約半小時後順利找到被切斷的腳掌，並將腳掌放在冰桶內冰存，即刻送往基隆長庚醫院進行接植手術。

而基隆長庚醫院從18日漏夜開刀至19日凌晨，終於順利將吳男被切斷的左腳掌接回去，接植手術相當順利。術後吳男生命跡象穩定，已轉加護病房觀察。

警方表示，該名41歲的吳姓男子是當地的潛水教練，昨天帶著來自台北的35歲陳姓女學員，到基隆一家潛水店租氣瓶、潛水裝備後，下午1時到基隆市平浪橋下方長潭里漁港口的右側潮間帶海域進行潛水教學，但恐怕是未注意暗流等情形，誤闖航道才導致意外。