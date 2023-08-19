竹崎地區農會今在竹崎火車站前廣場舉辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售活動」，人氣旺。（呂妍庭攝）

竹崎地區農會今在竹崎火車站前廣場舉辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售活動」，讓「水果之鄉」在地農民有機會與消費者直接對話。（呂妍庭攝）

為提升嘉義縣竹崎鄉農特產品知名度與市場價值，竹崎地區農會今在竹崎火車站前廣場舉辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售活動」，為創造人氣，農會用心準備超多禮物只送不賣，包括可愛造型氣球、扇子，還有集點送泡泡機、水槍等，果然吸引眾多家長帶小朋友到場，也讓「水果之鄉」在地農民有機會與消費者直接對話。

今現場展示竹崎地區豐富多樣的農特產品，除邀請農民、特色產品業者擺攤，農會也安排DIY互動體驗，如柚子水果氣泡飲、柚皮環保清潔劑等，讓鄉親更深入了解即將盛產的文旦風味和多樣化應用方式，竹崎地區農會總幹事林孟怡說，農會花了半年籌備，努力讓更多人了解、喜愛「百果鄉」的農特產品，進而支持在地農業發展，也為農民提供更好的銷售平台和機會。

翁章梁說，竹崎生產茶葉、咖啡及多種水果，是水果之鄉，今天的行銷活動讓生產者與消費者有機會面對面，直接對話、分享，「辦得很成功」，尤其在觀音瀑布、阿里山小火車、親水公園觀光資源帶動下，期待帶動更多遊客來竹崎旅遊，直接買竹崎最優質的農產品，相信林鐵全線通車後，又會帶動一波觀光熱潮。