烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯軍方連夜出動17架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，試圖攻擊烏克蘭北部、中部及西部地區，其中有15架已被擊落。
綜合法新社與路透社報導，目前不清楚其餘2架沒被擊落的無人機情況。
烏克蘭軍方在通訊軟體Telegram上表示，俄軍是從庫斯克（Kursk）地區出動這些無人機。
路透社無法獨立核實相關報導。目前還不清楚俄羅斯這波攻擊鎖定哪些目標和區域。
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯軍方連夜出動17架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，試圖攻擊烏克蘭北部、中部及西部地區，其中有15架已被擊落。
綜合法新社與路透社報導，目前不清楚其餘2架沒被擊落的無人機情況。
烏克蘭軍方在通訊軟體Telegram上表示，俄軍是從庫斯克（Kursk）地區出動這些無人機。
路透社無法獨立核實相關報導。目前還不清楚俄羅斯這波攻擊鎖定哪些目標和區域。
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