行人零死亡推動聯盟將在明日舉行還路於民大遊行，提出5大訴求盼政府重視，不料遊行前夕，新北市1名行人今日上午在過馬路時遭未禮讓的公車輾斃。聯盟痛批，該事故再度顯現我國交通工程與制度缺失，號召民眾明天一起上街為行人路權發聲。

新北市中和區民德路、壽德街口今日上午9時許發生死亡車禍，53歲邱姓女駕駛公車轉彎未停讓行人，撞到斑馬線上的82歲老翁，送醫搶救仍告不治。

行人零死亡推動聯盟指出，事故現場明顯的行穿線設計不當，以及轉彎處人行道未做突出設計的缺失，這導致駕駛人轉彎視距極為不良。路口的「突出設計」可以修正駕駛的轉彎幅度，也可以讓行人通過馬路的時間跟風險縮短。

此外，勞動制度的缺失，駕駛個人的責任在本案中雖無法迴避，但綜觀該客運公司經勞基法裁罰的前科，近年在新北市就有多項違反《勞基法》的紀錄，包含了超時加班、無加班費、不給休息等，如此不重視駕駛員的經營態度，當然無法將優良的駕駛留下來。

行人零死亡推動聯盟號召民眾，周日用雙腳走出來遊行，用雙腳表達對現行人本交通工程缺乏的不滿，種種事故皆源自於國家制度的缺失，這就是交通暴力，呼籲政府立刻聽取民眾的訴求，展現決心和魄力改革整體的交通環境，實現真正的行人零死亡願景。