高雄17直播鋼鐵人持續拓展「大南方計畫」，與鳳甲國中共同協辦的2023金築鍛鐵盃籃球賽，19日率先由國中組賽事火熱開打，開幕式共有12所國中男女籃到場共襄盛舉，現場各校球員們展現運動家精神，為了勝利與榮譽力拼到底。

開幕式邀請高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高苑工商董事長余政憲、金築建設經理洪瑞堂、高雄17直播鋼鐵人總經理高景炎、籃球事務營運長鄭志龍，和鳳甲國中主任陳一中出席，為球員們勉勵加油，期許學生們能夠持續在保持良好運動習慣，也樂見南部基層籃球的發展。

接下來8、9月的每個周末賽事也將持續進行，國小組的賽事也將在光華國小舉行。除此之外，每周六還有「星光熠熠互動訓練營」，鋼鐵人球員親自走進校園指導學生們籃球技巧，學生們也有機會與職業球員互動。之後晉級至決賽的隊伍，也將有機會讓球隊的故事在鋼鐵人官方社群曝光，並體驗職業等級的球員進場及場邊播報。

現場除了有Monster能量飲料提供各隊教練及工作人員補給，中午LP Support舉辦免費運動防護講座，教導球員們正確的基礎防護觀念。