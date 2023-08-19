前旅美好手林子偉19日迎來返台初登場，將擔任樂天桃猿先發游擊手、第6棒，對於比賽他平常心面對，他也提到，現階段最大考驗應該是天氣，「畢竟10幾年沒有在台灣過暑假了，天氣真的是滿悶熱的，身體需要趕快適應。」

林子偉認為，加入中職的第1場比賽就像是過去在國外比賽一樣，只是地點換在台灣，現階段要做的就是趕快習慣球隊、適應天氣。

對於鎮守游擊重責，林子偉表示，今年在獨立聯盟雖然是以二壘為主，但平時練習時也會去守游擊，因應若是有隊友突然受傷可以即時頂替。

今天與林子偉搭配二、游的是經典賽隊友林立，他表示，之前在經典賽當過隊友，彼此都很熟識，至於場上默契則是要透過比賽才比較知道怎麼配合，「雖然經典賽我是專注在外野，但能跟熟悉的隊友搭配感覺很好，只要在場上抓一下默契就好。」

返台首秀又是球團年度盛宴「阿迷趴」，賽前預售票就已破萬，林子偉也十分期待能在這麼多球迷面前獻技，今天老婆、女兒也都會到場見證他初登場。