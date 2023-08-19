新北市政府警察局為鼓勵青少年暑假期間多多從事各項休閒活動，邀請到當前最紅體育競技實境節目《全明星運動會》擔任紅隊領隊及世界級桌球名將江宏傑共同舉辦桌球夏令營，希望能讓青少年體會更不一樣的休閒活動。

少年隊長林柏宏表示，暑假期間青少年放長假，時間相對的變多，加上外在誘惑也多，容易不小心誤嚐到毒品或觸犯法律，為了鼓勵青少年，多多從事正當休閒活動，除了在暑假期間辧理各類網路看影片抽好獎等活動外，特別邀請世界級桌球名將江宏傑代言反毒識詐一日大使。

新北警舉辦桌球夏令營，江宏傑代言反毒識詐1日大使。（警方提供）

林柏宏說，希望讓青少年在暑假期間能多一些活動選擇，希望透過這次的活動讓青少年能與心中的偶像互動外，還能建立一個好的反毒、拒毒觀念，並期望今天參加的每個青少年都能成為反毒、拒毒及反詐騙宣導高手。

這次活動中，江宏傑除了分享其少年時期，如何運用練球把心中想出去玩的慾望消除，還親自下場逐一教導現場的青少年打桌球，更提醒青少年要好好愛惜身體及生命，千萬不要輕易嚐試毒品及參加詐騙集團，淪為有心人士的利用工具。

活動最後，當然免不了來一場雙打友誼賽，除了世界級桌球名將江宏傑外，海山高中更派出榮獲111年15歲青少年國手賴竑亦及112年代表台灣參加國際ICG少年運動會，榮獲15歲男子單打銀牌國手蕭惟之2位選手代表，當然警察局也派出超級強將黃少穎代表，4位選手進行雙打友誼賽，比賽讓現場的每個青少年驚叫連連，直呼像在看現場的世界盃桌球賽，刺激又精彩。

江宏傑下場小露桌球身手。（警方提供）

參與活動的更驚呼，「宏傑哥哥好帥，人又好好」，「好喜歡宏傑哥哥喔」，「以後也要像宏傑哥哥一樣」，現場充滿歡笑及青春洋溢的汗水。