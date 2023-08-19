加拿大面臨史上最嚴峻野火季節，逾千起野火同時燃燒，數萬人被迫撤離家園。

受到氣候變遷影響，超級野火正在全球各地接連出現，加拿大面臨超過1千起野火同時燃燒的危機，西北地方首府黃刀鎮大約2萬居民已緊急撤離，整座城市幾乎空無一人；卑詩省在台灣時間今天稍早也宣布進入緊急狀態，接下來幾天還將面臨更嚴峻挑戰。

根據《衛報》、路透社報導，加拿大今年夏季面臨空前野火肆虐，數百萬英畝土地遭到焚毀，許多居民被迫撤離家園。卑詩省（British Columbia）於當地時間18日晚間6時左右（台灣時間19日上午9時）發布緊急狀態。省長尹大衛（David Eby）表示，野火情勢在過去24小時內迅速擴大，演變成該省有史以來「最嚴重野火季」，待撤離人數一夜之間從不到5千人，增加到1萬5千人，預期未來幾天將經歷「十分險峻的局面。」

加拿大西北地方因應野火侵襲，進行大規模撤離行動，首府黃刀鎮2萬居民被迫棄城。

而在西北地方（Northwest Territories），同樣也是野火燒不停，根據CNN報導，大火正朝首府黃刀鎮（Yellowknife）和主要高速公路蔓延，距離大約只有15公里，情況危急，過去幾天的打火工作雖小有進展，接下來這個周末甚至可能下起小雨，但同時也會伴隨強勁風勢，將大火推向郊區。

黃刀鎮約有2萬居民，通通都被要求在18日中午前疏散，當地宛如鬼城一般空蕩蕩。這是加拿大史上第2度因野火清空整座城鎮，出城路上湧現大批車潮，不過還是有多達5千人要求搭機離開，民航機位全被訂滿。不少民眾在17日的緊急航班離開後，仍排起長長人龍。國防部長布萊爾（Bill Blair）做出承諾，在這場空前的撤離行動中，保證所有人都能安全離開，直到周末都將持續進行撤離，「我們將繼續幫助最易受災的人，只要有需要，我們就會在那裡。」