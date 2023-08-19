香港女星袁潔瑩淡出演藝圈許久，一個月前創辦抖音帳號，53歲的模樣罕曝光，身形依舊單薄，臉頰更是瘦到幾乎沒有肉，令粉絲擔心她的健康狀況。

袁潔瑩昨在抖音上傳一支打招呼的短片，畫面中，她戴著紅色棒球帽，身穿藍色襯衫和牛仔褲，皮膚狀況看起來不錯，但臉頰凹陷、顴骨凸出，身形也十分消瘦，網友看了驚呼：「怎麼了啊？好好照顧身體，有點瘦脫相了」、「太瘦了，年輕的時候好清純」、「天啊，她不是當年短髮女神、和陳法蓉媲美的那個袁潔瑩」、「太瘦了，女神，多吃點呀」、「她現在太瘦了，影響容貌，還是胖點好」，有粉絲心疼袁潔瑩遭人議論，跳出來幫忙說話：「看了一下評價，希望大家考慮一個問題，人家已經50多歲了請嘴上留德謝謝。」

袁潔瑩被指太瘦。（圖／抖音@袁潔瑩FENNIE）

袁潔瑩曾是「開心少女組」成員，因拍攝港片「開心鬼」系列爆紅，小巧精緻的臉蛋配上短髮，顏值媲美黎姿、李麗珍，轟動一時，被封為短髮女神、最美反叛少女。感情方面，袁潔瑩曾與富商劉鑾雄、郭富城、王傑、顏福偉、陳維冠、徐日勤等人傳緋聞。

其中富商劉鑾雄傳言為了追求她，不惜砸重金送價值百萬的跑車和豪宅，成功打動芳心，但劉鑾雄3年後就變心，袁潔瑩難過到身心狀況不佳，把當初獲得的豪宅以千萬賣出，後來只要被問到劉鑾雄，她都會說「這是我們兩個人的事，不用向其他人交代」淺淺帶過。

袁潔瑩年輕時顏值超高，除了迷倒眾多男粉絲，不少男性公眾人物也對她很有好感。（圖／中時資料照）

袁潔瑩過去罹患厭食症，最嚴重的時候體重只有35公斤，導致膚色蠟黃、落髮、停經；此外，她還飽受焦慮、人群恐懼症之苦，演藝事業不得不暫停，後來透過治療，終於慢慢好轉，目前主要從事公益活動，較少公開現身。