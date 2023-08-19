副總統賴清德近期出訪巴拉圭，過境美國紐約、舊金山等地，於18日上午返台。中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（19）日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。中華戰略學會資深研究員、前海軍艦長張競指出，從發布的層次且並未點名來看，中國大陸對於賴清德副總統過境美國的活動，是採取比例性反應，但也運用軍事活動表達政治姿態

張競今在中天快點TV《點新聞》受訪表示，共軍此次實兵操演，主要操演的科目是機艦協同以及奪取制空、制海權，但從發布的層次，以及並沒有管制海空域，更沒有實戰操演。

張競指出，雖陸方沒有直接點名是賴清德過境美國，但強調是要針對台獨勢力跟外國勢力相互勾連，所以以不點名的方式，精巧的設計，作為中國大陸對賴清德過境美國所做出的反應。

張競也點出軍演重點，中國大陸顯然是在整個事情結束後，依據賴清德在美國過境時的發言，提出適當比例性的、強度性的操演，從演訓強度以及宣誓的整個過程、操演科目中，可以看出其中的關聯性。

其二，張競提到，有些軍事專家在台灣的媒體中，聲稱說中國大陸會在賴清德過境美國時奪取東沙島，顯然牛皮已經吹破。

張競強調，中國大陸對賴清德在過境美國時參與的活動，是採取比例性的反應，但也充分運用軍事活動表現其政治姿態。