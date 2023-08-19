苗栗家扶中心2023年發放獎學金活動，苗栗縣長夫人陳美琦到場替全體學生加油打氣。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心2023年發放獎學金活動19日舉行，苗栗縣長夫人陳美琦到場替全體學生加油打氣。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心2023年發放獎學金活動19日舉行，苗栗縣長夫人陳美琦當場以個人名義捐助獎學金。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心每年籌募社會資源全力資助弱勢家庭學生，利用教育來翻轉個人及家庭命運，苗栗家扶19日特別針對即將在9月昇入高1及大1的弱勢同學發放獎學金，共有367名學生獲獎，同樣身兼家扶委員的苗栗縣長夫人陳美琦到場鼓勵學生，當場以個人名義捐助獎學金給苗栗家扶中心，期望能助弱勢同學們一臂之力。

九月開學即將到來，苗栗家扶有660位受助的大專暨高中職學生面對經濟窘困情況下，仍努力為未來建構自己的軟實力。為鼓勵與支持他們繼續學業並習得一技之長，苗栗家扶特別於19日舉辦「匠心築夢，蓄勢待發」大專暨高中職獎助學金頒發活動，針對今年高1、大1新生，以及學業成績有達70分以上的高中職及大專生，頒發總額469萬元的獎助學金，共有195名大專生與172名高中職生受惠，期藉由獎助學金的挹注，讓孩子能一圓夢想翻轉未來。

苗栗縣長夫人陳美琦本身也是家扶委員，每年固定捐款資助弱勢學生孩子，19日上午，陳美琦特別親赴竹南鎮公所3樓演藝廳參加苗栗家扶中心發放獎學金典禮，陳美琦表示，自己經常參加家扶中心活動，每次都為弱勢學生努力向上的故事感動。陳美琦並當場以個人名義捐贈獎助學金給苗栗家扶，期望弱勢鼓勵同學好好學習為自己、家庭開創另一片天。

苗栗家扶中心19日除頒發獎助學金外，也邀請今年六月剛完成到法國交換學生的劉姿宜進行圓夢分享，分享她在國外的學習及如何在大學期間做好準備。另外，並為大1新生安排1天半的營隊活動，藉由13名家扶之友會的自立青年，帶領大1新鮮人在大學求學期間的食衣住行育樂等各項適應，及校園內社團、打工的時間分配經驗分享，及早做好大學生活的準備，並鼓勵在大學生涯內能勇於挑戰並充實自我，懷抱著夢想的熱情繼續前進。

苗栗家扶中心在地深根54年，目前扶助苗栗縣18鄉鎮903戶，1635名兒少，提供各服務方案，讓兒少能有穩定成長、充分受教育的機會、以及快樂學習的生活。這次大專暨高中職獎助學金特別感謝社會大眾及企業愛心捐助獎助學金，包括信邦電子、欽進公司、喬越實業、鼎元光電科技、群聯電子、杜元坤、苗栗家扶希望苗圃及苗栗家扶扶幼委員會等各界的捐款挹注，讓這群高中職及大專生可以安心就學，也期許受獎的學子們可以提升自身能力，靠專業所學翻轉未來、回饋社會。