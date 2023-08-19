陸元琪和音樂人袁惟仁在2016年離婚，14年婚姻畫下句點，離婚7年的她上節目回憶這段婚姻，她透露婚後爆發過最大摩擦，就是罹患子宮頸癌需要開刀，卻得拜託袁惟仁到醫院簽字才能動手術，讓她當下覺得自己相當可憐。

陸元琪上節目《女人我最大》時，透露當年懷孕後便決定跟袁惟仁結婚，一開始沉浸於小倆口的甜蜜生活，覺得這就是憧憬中的婚姻，沒想到生完第一胎後，袁惟仁的態度大轉變，突然表示要去睡客房，雖然兩人討論過此事，不過袁惟仁久了之後明顯不耐煩，便決定飛往大陸工作，一個月只有5-7天會待在台灣，獨留她在家一打二顧小孩，甚至還擔心她會提離婚，竟自作主張要求她養狗，讓她無奈表示：「擺明就是要把我放在那個屋子下面，哪兒都去不了」。

陸元琪公開談與袁惟仁當年離婚的導火線。（影片／ 女人我最大 YOUTUBE）

陸元琪指出兩人婚後發生過一次激烈摩擦，她2004年被診斷出子宮頸癌，當時必須住院動刀，倘若老公袁惟仁不簽字，醫院是不能執行手術，便苦苦哀求袁惟仁到醫院簽字，讓她當下覺得自己相當可憐，甚至委屈到落下眼淚，畢竟身體是屬於自己的，不解動刀為何還得懇求對方，對方還是被拜託才肯來，不過動完手術後，懷上了第二胎，讓她覺得能成為挽救婚姻的契機。

沒想到陸元琪生下第二胎後，就接到小三來電，當下雖興起離婚念頭，但想到女兒才出生3個月，便隱忍11年才決定離婚，至於導火線是某天發現袁惟仁在家吐血，扛著袁惟仁直奔醫院後，因為要辦住院手續，便向袁惟仁討健保卡時，他表示放在工作室，卻不讓陸元琪知道地址在哪，讓她當下徹底心死，覺得自己毫無尊嚴可言，便在2015年10月生日當天，要求袁惟仁簽字離婚當生日禮物，不過卻懇求到隔年年底才成功離婚。