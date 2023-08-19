C女從桃園某大專院校畢業後，校慶日當天與1位女同學，回校探訪導師謝師恩，3人在導師研究室聊天，女同學有事先離開，沒想到，導師竟播A片，C女大喊「不要」，導師襲胸後，還將C女抱起並用下體頂撞其下體，C女極力反抗，導師重心不穩倒地才停手。C女不甘受辱憤而提告，法官日前依強制猥褻罪判刑1年4月。可上訴。

判決書指出，法官審理時，導師矢口否認有強制猥褻，辯稱與C女同行的女同學先離開後，就單獨跟C女聊了半個多小時，因為C女說男友有去找「個人工作室」，我就跟她說你們要互相瞭解，男友會去找風月場所的女生可能是她配合不夠，是不是要檢討，所以就隨手用學校的電腦開了幾個網站，跟C女說有這麼多網站妳可以參考，我就去抽菸了。

導師表示，後來收到學校性平會通知，主秘說有人投訴我性騷擾，我向主秘說我確實有放成人影片，主秘說這造成學校很大困擾，要不要自行離職讓學校比較好處理，我就說沒問題，就自行離職，主秘也說看我要不要去跟C女道歉和解，不然會影響校譽，我當下也接受建議，但我認為是因為我跟C女說要配合男友，然後拿風月女子跟她講，所以造成她不舒服。

C女向法官表示，當天回家後我有跟同行的女同學及朋友說，導師在當晚8時許傳臉書訊息表達歉意。事發後我有找求助學校1位老師，但過了1個月多還沒下文，所以我又找了另1位老師，那老師才幫我告知學校的性平會，性平會在3月多才找我約談。

C女難過地表示，發生這件事之後，我會害怕靠近男生，變得比較焦躁，晚上一定要聽音樂才能入睡，事情發生後的一段時間我常做惡夢，連在派出所報案看到都是男警察，都會讓我很不舒服，有點想吐、

法官審酌，被告身為人師，僅為滿足一己性慾，竟利用關心學生之名義，製造其與C女獨處之機會，強制猥褻導致身心受創、難以磨滅之傷害，應予嚴懲；犯後狡辯否認犯行，未見悔悟之心，犯後態度不佳；考量迄今未與C女達成和解，或彌補所受損害、取得諒解等，日前依強制猥褻罪，處有期徒刑1年4月。可上訴。