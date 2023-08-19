今夏最驚悚的「伊藤潤二恐怖體驗展2」日本恐怖漫畫大師睽違五年再次在台重磅登場，開展以來人氣爆棚，17直播招牌實境節目《17瘋開箱》，一進入農曆七月，就配合鬼月氛圍，準備了最帶大家前進恐怖驚魂的一次開箱試膽！即將於8／19(六)晚間八點透過節目直播帶大家前進台北華山1914文創園區，挑戰「伊藤潤二恐怖體驗展2」最惡冷的沈浸式體驗。「廟會女神」曾甜將擔綱主持，率隊五位人氣17LIVER，一起cosplay大師筆下經典人物富江，感受親身融入伊藤潤二的世界，

曾甜這次皮皮剉接下主持棒，承認自己膽子小到爆炸，想到正值農曆鬼月怕得要死，說自己每到鬼月是絕對不去看恐怖電影的人，難忘曾經有一年白目的與有特殊體質的朋友去看《厲嬰宅》，朋友說走道全～～部都是…，害她嚇翻。曾甜人生之前唯一去過一次鬼屋，是小學六年級去台南的娜娜鬼屋，嚇壞之後去各地都不敢再踏進任何恐怖展覽，這次鼓起勇氣全是為了伊藤潤二大師，她分享自己從小看伊藤潤二作品長大，之前每天搭火車通勤時期，在車上都用手機看伊藤潤二漫畫，尤其喜歡雙一這個角色，人物刻劃鮮明，令曾甜印象深刻，非常期待展覽中會如何呈現雙一部分，至於將踏入恐怖的沈浸式體驗展館，曾甜呼喊希望同行有大膽主播可以依靠。

將和曾甜一同cosplay看展試膽的5位17LIVER是曼曼mmstyle、悠希YUKIゆうき、Jazz爵士鼓姬、野聲Zavia札維亞、林俞汝annie。曼曼平時直播以聊天、歌唱和粉絲互動，她笑說自己是不專業聊天、不專業唱歌但是粉絲們都說看她直播很療癒，曼曼說自己是小心臟，這次直播間粉絲拱她上節目都說很想看主播尖叫。17直播唯一有音樂認證女鼓手「鼓姬」，她沒看過伊藤大師作品，抱著好奇心參加，鼓姬向粉絲提起想參加這次《17瘋開箱》被鬼嚇時，反被粉絲虧「你是去嚇鬼，還是給鬼嚇？」，因為鼓姬在直播間情緒一嗨就會大叫，粉絲常說被她嚇到。

札維亞和悠希兩位人氣主播是一行中的大膽組，擁有好歌喉的歌唱主播札維亞說自己是伊藤潤二的鐵粉，粉絲們知道合力拱她上節目看展，札維亞非常期待「伊藤潤二恐怖體驗展2」，她上次五年前有看過大師來台的展，比起恐怖害怕，她說感覺更像見到平時很喜歡的偶像們，這次配合節目還可以cosplay富江走入展區，會感覺自己也像當中一員。在台日本美女主播悠希，愛看經典的恐怖、血腥作品，很喜歡伊藤老師畫風，她帶著興奮朝聖心情參加這次節目。

5位主播當中也是膽小一族的「工管汝」林俞汝將是二刷，她說不能錯過《17瘋開箱》難得cosplay看展上節目機會，她日常是非常怕鬼的，完全不看鬼片、驚悚片，她無奈開展初期她會走入這個展，完全是被朋友騙去的，朋友只說要約她看展，到了現場才知道是看伊藤潤二恐怖體驗展，在一路驚嚇狂叫中看完，林俞汝說因為已經被嚇過一次，才敢報名參加這次《17瘋開箱》。

伊藤潤二恐怖體驗展睽違5年來台，《17瘋開箱》將帶大家一探經典角色富江、雙一領軍「償命村」、「喚惡鎮」雙館，雙館集結伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事，10部經典奇幻篇章，還有隱藏版神秘展區，能看到珍貴動畫複製原稿經典重現及大師特別繪製的展覽限定圖。