林子偉結束長達10年的旅外生涯，回台成為樂天桃猿一員，19日初亮相對手正是統一獅，看到獅隊球員抵達球場，林子偉就詢問獅隊人員堂哥林岱安在哪，兩人一見面就來個大大擁抱，互相寒暄、關心彼此近況。

林岱安透露剛剛兩人聊天內容，「剛剛我問他今天守哪裡、打第幾棒，還問他多久沒比賽，他說他大概3週沒比賽，還說他這幾天打Live BP感覺沒有很好，我就跟他說慢慢來，會慢慢習慣的。」

一見面堂弟就送上大大擁抱，林岱安笑說：「一定要的啊！但可惜他不是來統一。」不過今天因為輪值關係林岱安並未先發，「當然是會覺得可惜，就看看比賽後段有沒有機會上場。」

林岱安開玩笑說要叫投手丟他，「但已哥哥身分來講，絕對是希望他在中職不要受傷，因為他在國外這幾年就是受到傷勢影響。」他認為，以林子偉的能力加入中職，絕對是帶來正面鼓舞，「他的運能素質、能力真的很好，希望他能一直保持健康。」