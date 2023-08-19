Pete Alonso is a scumbag #STLCards pic.twitter.com/VwdwHiVeK7 — STL Sports Central (@stlsportscntrl) August 19, 2023

擊出大聯盟生涯首支安打，都是值得慶祝的歷史性一刻，但對於紅雀菜鳥游擊手威恩（Masyn Winn）來說印象更加深刻，19日他在首場大聯盟比賽就打出生涯第1支安打，沒想到首安球卻被大都會重炮阿隆索（Pete Alonso）隨手丟上觀眾席。

紅雀、大都會進行系列賽G2，初次登上大聯盟的威恩被安排在第9棒上場，首打席無法應付刁鑽曲球吞K，威恩重新做出調整，第2度上陣擊球品質還是不好，但打成內野高彈跳球讓大都會守備來不及反應，威恩跑出內野安打，也是大聯盟生涯首安。

本該是紀念性的一刻，大都會一壘手阿隆索卻做出爭議行為，他看向自家休息室似乎想表達些什麼，接著竟把威恩的首安球丟向觀眾席，主場紅雀球迷不敢相信這一幕，滿場歡呼頓時化作噓聲不斷，不過好消息是球最終還是被收回，重返了威恩的手中。

直到紅雀陣營大聲嚷嚷，阿隆索才驚覺自己犯錯，並在之後的2個打席遭噓聲伺候，「這完全是一個愚蠢的舉動，我覺得很糟，很高興他拿回了首安球，但我仍感覺自己像是笨蛋。」而威恩也已經接受阿隆索的道歉，沒有將對方行為放在心上，「這完全是場意外，我覺得很有趣，特別是把球帶回來後，整件事更有意思了。」