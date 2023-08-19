家住苗栗縣頭份市的55歲陳姓男子，月前在臉書結識化名為「發自內心的愛」的詐騙集團，對方誆稱自己是一名軍醫，經由每天密集聊天後騙稱因有私入重要包裹要寄來台灣，請陳某協助代墊運費，陳某不疑有它到台銀頭份分行臨櫃匯款，行員發現有異通知保7總隊第1大隊駐頭份分行員警同來勸阻，保住陳某辛苦積蓄。

陳某是在上個月，在臉書上結識1名自稱是軍醫的詐團成員，對方自稱目前在葉門的世界衛生組織服役，與陳男互加LINE後，每天密集聊天，訊息內容都是嘘寒問暖及甜言蜜語，且向陳男保證再過半年退伍後，即要來台和他一起生活。

待取得陳某信任後，對方誆稱因有私人的重要包裹要先寄至台灣請陳某妥善保管，但需請陳某先支付該包裹運費16萬5550元，並請陳男赴銀行臨櫃匯款至指定帳戶，陳男不疑有它，趕赴台灣銀行頭份分行匯款。

陳男在櫃檯前先告知行員李梅杏、郭亭佑，聲稱匯款是要購買環保用品，保七駐分行員警謝秉迅發現上前關懷提問，並獲當事人同意查看手機內容後，研判陳某已落入愛情包裹詐騙慣用手法。

員警及行員舉出諸多詐騙案例勸說陳男，並耐心勸說約二個小時後，陳男才終於恍然大悟這是一場騙局，停止匯款。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團透過社群媒體利用網戀，藉以送禮物卡海關的模式或代墊運費等不同的理由，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。