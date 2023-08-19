苗栗縣三義鄉一名年輕黃姓男子日前於網路交友軟體，認識一名自稱「妍曦」的女網友，雙方雖未曾謀面，但因相談甚歡，對方亦不斷的噓寒問暖，很快的進入以情侶模式對談，不久女網友便指示黃男前往超商購買AppStore卡3萬元，並拍卡號與密碼給對方，所幸黃男即時醒悟，察覺有異前往苗栗警分局三義分駐所諮詢，經員警確認為典型的「假交友」詐騙伎倆即時阻詐成功。

三義分駐所警員張維馨，日前接獲黃姓民眾到所報案指稱，他購買AppStore卡3萬元後將卡號與密碼拍給對方，懷疑遭到詐騙，所以到派出所報案。員警隨了解過程，黃某表示是在網路交友APP（探探）上認識一名女網友，因雙方相聊甚歡，甚至以男女朋友互稱。

黃某原以為遇到真愛，竟按照對方指示前往超商購買AppStore卡，購買完並將卡號密碼拍照傳給對方後，對方竟上演遭綁架情節，黃某驚覺不對勁，立即到分駐所諮詢員警，員警查明後，協助黃某與AppStore卡公司確認，3萬元尚未兌換可至超商退款，成功攔阻詐騙保住其錢財，黃男對員警的協助深表謝意。

苗栗警分局提醒民眾，詐騙方式無奇不有，民眾在面對網路交友訊息，應秉持謹慎查證是否正當，如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全，絕對不要輕易聽信指示購買點數卡，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。