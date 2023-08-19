中市方男積欠同居女友陳女金錢未還，兩人今年7月間凌晨因而在租住處起爭執，方憤而持刀猛刺陳女脖子，她尖叫大喊救命、求饒，方狠心將她壓制在地、用枕頭強悶口鼻，陳忍痛掙脫逃離，向鄰居求救才撿回一命。方男到案，坦承犯行，並供稱，「想與女友一起死」。台中地檢偵結，依殺人未遂罪將他起訴。

30歲方男與陳女在中市西屯區中工三路租屋同居，方向陳借錢未還，兩人今年7月9日凌晨2時許在住處因而發生爭執，方怒持1把瑞士刀，從陳背後猛刺右側頸部，並將她壓制在地板上，掐她頸部、又拿枕頭悶住口鼻。

陳女右頸部遭刺傷，右側氣胸、血胸，她尖叫大喊救命，並忍痛掙脫，逃出向鄰居敲門求救，經鄰居打電話報警，警方獲報到場，將陳送醫急救，才挽回一命。

1名鄰居作證，當天凌晨2時許突然聽到撞擊地板巨響，她循聲到6樓查看，在門外就聽見女生尖叫、大喊救命、哀求對方放過她，但她敲門卻無回應，於2時48分打電話報警；另名鄰居則說，因陳女深夜到住處敲門求救，表明有人要殺她，他在2時50分打電話報警，並幫忙止血。

方男犯後，於2時58分打電話報警，承犯行，並供稱，他是想跟女友一起死，想先殺了她後，再輕生。

檢方追查發現，2名證人都早在方男之前報警，該案並未符合自首要件，依殺人未遂罪起訴。

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