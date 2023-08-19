副總統賴清德先前拋出「縮短公私立大學學費差距」，行政院日前也拍板通過私大生學費每年補助3.5萬元、高中職學費全免，預計2024年2月實施。民眾黨總統參選人柯文哲發布最新影片談高等教育，質疑政府為了讓所有人去念大學沒有障礙，把學費全部降低，是因噎廢食、本末倒置，他主張大學學費要合理化，學費該漲的要漲。

柯文哲指出，高等教育目前有五個問題，第一，大學倒閉潮，從私立大學先倒閉，且這也不是每個學生一年給3.5萬元可以解決的，第二個問題是國際競爭力不足，台灣經濟體遠大於香港、新加坡，但台灣大學在最近的評比，卻不一定擠入世界100大。

柯文哲說，第三則是學校跟產業銜接不佳，學校訓練出來的學生不符合產業的需要，「根本就是浪費學生的生命」，第四，大學內部治理不佳，讓學生進入社會之前看到沒效率的社會組織，學生對社會進步的要求會降低，最後，大學教育沒有透過新科技有前瞻性的做法與世界連結，應讓學生更有效率去接觸全世界知識。

至於如何解決高教困境，柯文哲提到，大學學費要合理化，過去過去20年健保費上漲40％，可是在同樣的時間，大學學費上漲竟是0％，物價上漲、對高等教育要求都上升，但是大學學費竟然沒有上升。

柯文哲直言，不管怎樣的資本主義社會，有兩樣必須維持社會主義，就是醫療與教育，但是社會主義並不是讓學費非常低，讓每個人都去念大學沒有障礙，學費該漲的要漲，只是政府透過獎學金或補助的方式，讓弱勢學生可以念大學，而不是把學費全部降低，今天為了讓所有人去念大學沒有障礙，把學費全部降低，這是因噎廢食、本末倒置，戰略是錯誤的。

柯文哲也拋出，理想狀態是大學應有20％是國際學生，要吸引優秀學生到台灣，也藉此讓台灣的學生能夠建立國際觀；另外是雙聯學制，他當台北市長時高中有在推，與美國、英國、澳洲學校有聯盟，念同樣的時間，可以得到兩張畢業證書。

柯文哲並主張，透過數位學習讓台灣教育更加國際化；讓企業在大學設專案教室，可以扣所得稅，使大學更願意開課程、增加企業與大學的連結，也讓學生有更多機會到企業實習。

最後，柯文哲表示，過去教育部長太專注於國民義務教育，國家教育發展領導人物，絕大多數都不是高等教育領域的人，希望將來教育部長對高等教育熟悉，還有溝通能力很重要。