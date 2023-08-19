「終於懂大家為什麼不喜歡搭台鐵了！」一名男子抱怨，17日買了普悠瑪號的對號座，上車後發現被一名女子佔位，當下他只敢傳簡訊通報台鐵，所幸列車長很快就來協助處理、要求女子補票，未料對方竟然偷偷溜走，讓他覺得超火大。這段經歷曝光後，一票網友直搖頭，大嘆：「直接亮票叫她起來，這有什麼好不敢的」，而原PO也解釋不直接和對方溝通的真正原因。

原PO在《Dcard》發文表示，日前買了普悠瑪的對號座，一上車就發現位置被一名女子坐走，當下只敢傳簡訊請列車長處理，女子聲稱「等等補票」，結果竟趁著原PO和列車長講話時偷溜。他指出，普悠瑪販售的車票都是對號座，當日站票價格和坐票一樣，且還有限制數量，不會有先上車後補票的問題。

原PO不禁痛批佔位的女子是慣犯，就是賭一般民眾不會申張自己的權益，「八成是刷電子票證，趁沒有人坐的時候賭運氣，被抓到再來鬧脾氣！」同時，他也進一步解釋，當下沒有直接請佔位的女子起身，是因為想到過去台鐵警察殉職的事件，「莫名其妙就被神經病砍了，一般人不會想為了火車坐票冒著被砍的風險吧」。

貼文曝光後，多數人還是認為直接請該名女子起身即可，「我都直接亮票叫他起來，這有什麼好不敢的」、「你這麼氣，結果連亮票都不敢」、「直接跟對方講一聲就好了吧，沒這麼嚴重，有時候可能坐錯位子而已」。另外也有人指出，不是每次傳簡訊通報台鐵，列車長都能快速來排解問題，可能等到列車長出現時，對方早已下車，甚至自己即將抵達目的地。

不過也有網友說，女子確實不該使用電子票證搭乘普悠瑪號，「問題出在，原PO搭的這台普悠瑪禁止電子票證上車，所以那個人出現在車上，是違反搭乘規定，需要補票跟加收的人」。