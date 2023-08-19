國民黨台北市議員王欣儀揭露，日前接獲國中教師會、家長會陳情，今年8月初教育局透過會計系統通知，明年起國中各校的「活化教育費」預算被回編教育局，改成向局提出申請。王欣儀質疑，過往該筆預算都是年度預算，用於延聘講師、補充教學設備、書籍費、教材費、印刷費等，現在回編教育局，不僅加重行政人員的作業負擔，對於校方來說也會造成時間上的拖延。

王欣儀表示，這筆預算約莫為一年1100萬元，過去都是按照各校規模，每年編列10-50萬至各校年度預算內。不過今年教育局卻宣布2024年起，活化教學費明年編回教育局，並要求各校要用時再向教育局提出申請，以減輕學校的行政負擔。

不過王欣儀質疑，教育局平時業務已非常繁重，有多餘人力處理這件事？若各校反覆來申請，不是更加重教育局本身的行政作業負擔？且更可能造成時間上的拖延？王欣儀也要求，教育局應盡快發函公告各校周知，並進行意願調查，如有意願自行辦理的學校可先提計畫送教育局審核，審核通過的學校可「一次」完成款項請領以資運用。

王欣儀強調，教育局也須要求各校在送申請計畫之前，校內應先舉行會議（如：領域會議或課發會）找教師會一起開會討論，並將該次校內會議紀錄連同申請計畫書送教育局審核；教育局事後可再依計畫進行相關檢核或考核。

對此教育局則回應，2024年度考量台北市整體教育政策規劃與各校規模及需求不同，為有效運用教育經費及落實行政減量，針對各項教育業務與經費進行通盤調整，期能激勵學校精進發展。

教育局強調，為考量各校發展需求，將發函公告各校周知，並進行意願調查，如有意願自行辦理的學校，可提申請精進計畫，並經提校內課發會通過，將申請計畫及相關會議紀錄送本局審核，通過後將一次性補助適當經費，提供學校落實新課綱，並促進教師專業和學校發展，達成提升學生學習之目的。