桃園分局警方指出，跟蹤騷擾防制法111年6月1日開始施行至今（112年）3月以來，警察機關已受理高達2528件，為加強宣導民眾得知該法適用範圍，

桃園分局埔子派出所特別邀請抗癌女藝人林欣霈，宣導跟蹤騷擾法的相關適用規定及適用對象。林欣霈在2013年時曾在捷運揪襲臀狼，當時被網友們狂讚並封她為「最美正義姊」

林欣霈出道多年，2013年曾在捷運上揪出襲臀狼，她曾參與《真愛找麻煩》、《莫非，這就是愛情》等戲，外型亮麗甜美，林欣霈表示，先前工作有參與過展場或現場拍攝等相關活動，有時會有粉絲因為太過興奮，會尾隨其偷拍照片或在社群軟體發送愛慕訊息，或是有些真正很支持的粉絲，每一場活動都會到，雖沒有造成其困擾，卻無法得知是否有跟蹤騷擾的部分。

埔子派出所警員張品莉表示，跟蹤騷擾行為有八大態樣，分別為：監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾及歧視貶抑，上述八大態樣外，亦需要與性或性別有關、針對特定人、反覆或持續以及違反意願使人心生畏怖等四項構成要件，才有跟蹤騷擾防制法適用。

若有碰到上述情事，都可以撥打110報案電話或至最近的派出所報案請求協助，若是不清楚是否有構成跟蹤騷擾防制法，也可先諮詢警政單位。

經過此次宣導，林欣霈更了解如何保護自己及他人，更笑說這是恐怖情人專用法！林欣霈也在自己的IG帳號上告訴大家遇到恐怖情人已經有法律可以保護自己了！